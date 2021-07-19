В Коми во дворе жилого дома обнаружен труп 39-летнего воркутинца

Фото: архив КП.

В Воркуте под окнами жилого дома на улице Гоголя найдено окровавленное тело мужчины. Об этом сообщает БНК со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной смерти стали множественные травмы и переломы, которые погибший получил после падения с высоты. Уточняется, что тело мужчины нашли очевидцы, которые и позвонили сотрудникам полиции.

По данному факту Следком республики начал доследственную проверку. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины, приведшие к гибели воркутинца.

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