В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на трех улицах

В столице Коми временно ограничат движение транспорта на участках дорог по улицам Маегова, Цветочная и Тентюковская Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на улицах Маегова, Цветочная и Тентюковская. Об этом сообщает столичная мэрия. Причиной перекрытия стали ремонтные работы дорожного полотна на выше названных улицах.

Ограничения начнутся с сегодняшнего дня и продлятся до конца июля и середины августа. Так, на Цветочной улице и улице Маегова на половине ширины проезжей части неудобства придется потерпеть до 14 августа, на улице Тентюковской - с 20 июля по 30 июля 2021.

Подробно посмотреть схему ограничения можно здесь.

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