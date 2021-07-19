В Коми прогнозируются грозы и шквалистый ветер

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В Коми резко ухудшится погода. Об этом сообщают региональные синоптики. По их прогнозам, большую часть республики накроют грозы и шквалистый ветер.

Непогода начнет набирать обороты в ближайшие два часа и продлится до утра следующего дня, 20 июля.

Так, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Ижемский, Усть-Цилемский районы, а также Усинск, Сыктывкар, Ухта и Сосногорск будут эпицентре опасных природных условий. Жителей данных территорий предупреждают о ливнях, грозах, а также сильном ветре, порывы которого будут достигать 21 м/с.

МЧС республики просит жителей Коми быть внимательными и соблюдать осторожность.

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