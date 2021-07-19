Сыктывкарец украл у юного племянника 1,4 миллиона рублей

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Сыктывкарский городской суд признал 36-летнего местного жителя признали виновным в присвоении и растрате 1,4 миллиона рублей. Об этом в сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2018 году сыктывкарцу передали под опеку малолетнего племянника. На содержание ребенка поступали выплаты. На этом же счету была сумма страховой выплаты, назначенной в связи с гибелью матери мальчика. Всего в 2018-2020 годах на счет ребенка поступило более 1,9 миллиона рублей. При этом 1,4 миллиона опекун потратил на цели, не связанные с содержанием и воспитанием ребенка.

В сентябре прошлого года решение об опекунстве дяди над мальчиком отменили. Ребенка передали на воспитание бабушке. Кроме того, с мужчины взыскали неправомерно израсходованные деньги. Суд приговорил сыктывкарца к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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