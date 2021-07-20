Около 11 тысяч одиноких родителей Коми подали заявление на новое пособие

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В Коми почти 11 тысяч родителей-одиночек подали заявление на получение новых пособий. Об этом сообщает пресс-служба ПФР. На новую выплату могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети до 16 лет и чей доход не превышает прожиточный минимум.

Добавим также, что в каждом регионе страны пособие различается. Это связано с размером прожиточного минимума в субъектах России. Так, в Коми выплата будет составлять 7350,50 в месяц.

Обратиться за пособием можно через портал госуслуг, а также в местное отделение ПФР.

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