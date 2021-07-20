Владимир Уйба заявил о пике распространения коронавируса в Коми

Глава Коми рассказал о нынешней эпидобстановке в регионе Фото: Архив "КП"

Коми сейчас находится на пике по заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал руководитель республики Владимир Уйба.

По его словам, в последние дни в Коми регистрируется более 280 случаев заражения COVID-19, что говорит о стабильной динамике, однако говорить о выходе на плато не приходится, отмечает Уйба.

- Хотя динамика стабильна на протяжении нескольких дней, это не плато, а все же пик, так как заболеваемость не уменьшается, - объяснил глава Коми.

Также он сообщил, что в республике откроются новые места для размещения больных с коронавирусом, так как коечный фонд практически исчерпан.

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