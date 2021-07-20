В Коми женщина незаконно прописала двух иностранцев

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В Ухте местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет двух иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинка прописала в своей квартире двух иностранцев, 1961 и 1989 годов рождения. Они приехали в Коми из Азербайджана. При этом женщина не собиралась предоставлять приезжим жилье. Прописка иностранцам нужна была для законного пребывания в России и дальнейшего трудоустройства. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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