В Коми Volkswagen вылетел в кювет: пострадал водитель

Фото: ОГИБДД по Ухте

В ночь на вторник, 20 июля, под Ухтой Volkswagen Golf вылетел в кювет, в результате чего пострадал водитель 1988 года рождения. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 1.30 на трассе Сыктывкар – Ухта. Volkswagen ехал в сторону столицы Коми. На 267 километре дороги водитель не справился с управлением, и иномарка съехала с дороги в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший попал в больницу. За год мужчину дважды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. За рулем он с 2008 года.

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