Видео с избиением мальчика из Коми, якобы скрутившего колпачки с колес, оказалось фейком

Фото: скриншот видео

В социальных группах Воркуты с бешеной скоростью распространяется новость о том, что мужчина избил 8-летнего мальчика за скрученные колпачки с колес авто. Авторы видео утверждают, что якобы все это произошло в городе Коми. Однако в пресс-службе МВД по республике заявили, информация об инциденте - фейк.

- МВД по Республике Коми разъясняет: в ОМВД России по Воркуте сообщение о таком происшествии в полицию не поступало. Данная информация является недостоверной, - заявили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что ребенок ради видео в TikTok решил поучаствовать в челлендже и скрутить колпачки с колес припаркованной машины. Хозяин авто якобы поймал школьника и избил его. По словам авторов постов, маленький блогер попал в реанимацию с тяжелыми травмами.

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