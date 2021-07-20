В Коми девушка хотела продать стол и лишилась 5 тысяч рублей

Фото: pixels.com

В Ухте мошенники украли у 22-летней местной жительницы 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Девушка разместила объявление о продаже компьютерного стола. Ухтинке позвонил неизвестный и заверил, что готов купить товар. Он предложил оформить сделку посредством безопасного сервиса и отправил девушке ссылку якобы для заморозки денежных средств. Однако с карты горожанки исчезло 5 тысяч рублей, и связь с незнакомцем оборвалась. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми пыталась продать квартиру и лишилась 30 тысяч рублей (подробнее)