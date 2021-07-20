В Коми спасли двух туристов, у которых порвалась лодка

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На Полярном Урале в Коми спасатели эвакуировали двух туристов, у которых порвалась лодка. Инцидент произошел на реке Лемва.

Двое 60-летних туриста из Инты решили сплавиться по реке. В какой-то момент лодка напоролась на ветку и порвалась. Интинцам пришлось вернуться на берег и ждать помощи. В девять утра 19 июля к месту происшествия направились спасатели. Им пришлось ехать около трех часов, а затем сплавляться по реке, чтобы найти мужчин. В итоге туристов обнаружили к вечеру. К счастью, в медицинской помощи никто из них не нуждался. Туристов эвакуировали. Как передает «Комиинформ», работы были завершены в 22.00.

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