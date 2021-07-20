У школьников Коми появится новый предмет

Финграмотность войдет в новые ФГОС Фото: архив "КП"

В школах Коми начнут обучать новому предмету - финансовой грамотности. Об этом сообщает Минфин республики. Отмечается, что уроки войдут в новую программу ФГОС.

Так, ученики 1-9 классов теперь обязательно будут изучать новый предмет. Элементы финансовой грамотности будут интегрированы для младшеклассников (1-4 классы) в рамках таких предметов как «Математика» и «Окружающий мир», а для среднего звена (5-9 классы) в «Обществознание», «Географию» и «Математику».

Предполагается, что доходчиво школьникам объяснят, как анализировать доходы и расходы внутри семьи, научат составлять личный финансовый план и отличать легальные финансовые организации от мошеннических. Разработчики надеются, что уроки помогут школьникам обрести навыки безопасного поведения в интернете, например, при проведении финансовых операций, и в целом повысить уровень знаний в названной сфере.

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