На подготовку школ Коми к учебному году потратят 747 миллионов

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На подготовку школ Коми к учебному году выделили 747 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Так, 492 миллиона рублей потратят на ремонт образовательных учреждений. Еще 255 миллиона рублей выделят на обеспечение безопасности учащихся. В настоящее время ремонтные работы продолжаются. В основном приводят в порядок кровли, несущие конструкции и инженерные сети. Кроме того, ведутся внутренние работы в помещениях. Кроме того, в зданиях устанавливают системы видеонаблюдения. Там также создают контрольно–пропускные пункты и помещения для охраны, модернизируют освещение, а также устанавливают ограждения.

– К 1 сентября будут проведены ремонты в 40 государственных и более 200 муниципальных образовательных учреждениях, – говорится в сообщении.

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