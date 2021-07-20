В Коми детей оленеводов доставили к родителям в тундру

Фото: пресс-служба Министерства национальной политики Коми

В Коми завершилась кампания по вывозу детей оленеводов в тундру на летние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства национальной политики.

Детей доставляли к родителям на вертолетах. Их вылеты начинаются в конце мая и продолжаются больше месяца. В этом году в тундру доставили около 150 детей. Они проведут лето со своими родителями, которые кочуют с оленьими стадами до побережья Баренцева моря. В министерстве отметили, что авиаперелеты обеспечивают преемственность оленеводческих традиций Коми. Они финансируются за счет республиканского бюджета. Один летный час на вертолете обходится в среднем 209 тысяч рублей. Объем летного времени, затраченного на авиаперевозку, составил более 48 часов. В этом году на доставку детей планируют потратить 22,445 миллиона рублей.

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