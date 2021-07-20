В Коми объявлен повышенный риск пожаров в лесах

Фото: pexels.com

В Коми сохраняет высокий класс пожароопасности. Об этом сообщает региональный метеоцентр.

По прогнозам синоптиков, в ряде районов республики объявлен риск распространения лесных пожаров. Экстремальная ситуация сохранится на протяжении трех дней - с 21 по 23 июля - в 11 районах Коми.

Речь идет о Сыктывкаре, Инте, Усинске, Печоре, Вуктыле, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском и Троицко-Печорском районах.

Жителей этих территорий просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупнейший лесной пожар в Коми: горят 3300 гектаров леса

Потушить его не могут уже две недели (подробности)