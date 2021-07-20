В Коми две пьяные молодые мамы избили девочку-подростка из ревности

Фото: pexels.com

В Коми перед судом предстали две женщины за избиение несовершеннолетней. Как сообщает пресс-служба суда, жительницы Объячево напали на подростка из ревности.

Уточняется, что план расправы над девочкой пришел к молодым матерям во время пьяного застолья. Одна из подруг рассказала второй, что ее супруг и несовершеннолетняя, кажется, поддерживают связь. Затем подвыпившие женщины решили проучить девушку и отправились к ней домой.

С порога же женщины накинулись на подростка с кулаками и устроили скандал. Успокаивать матерей пришлось родственникам пострадавшей.

Суд рассмотрел административное дело за нанесение побоев и постановил назначить наказание в виде административного штрафа каждой по пять тысяч рублей. Смягчил приговор тот факт, что у обеих фигуранток есть маленькие дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В Воркуте взрослый мужчина избил 8-летнего ребенка за шалость»

В МВД республики прокомментировали данное сообщение (подробности)