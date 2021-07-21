В Коми закрыли уголовное дело по факту смерти найденного в пакете младенца

В Ухте в апреле этого года в пакете возле гаража нашли мертвого младенца Фото: Архив "КП"

В Коми прекратили расследование уголовного дела по факту найденного мертвого младенца в пакете. Об этом сообщает пресс-служба СК по республики.

Дело в том, что проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился живым, однако его настиг синдром внезапной детской смерти. Видимо, испугавшись этого его мать и засунула тело новорожденной в пакет и выбросила около гаражей на Дорожной улице в Ухте.

- В ходе следствия признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти новорожденной, не установлено. С учетом изложенного принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, - цитирует пресс-службу ведомства БНК.

Напомним, мертвую девочку нашел местный житель весной этого года. Ее труп был завернут в черным полиэтиленовый пакет, который лежал у гаражей на земле. В пакете также была медицинская перчатка и остатки пуповины. До сих пор мать ребенка остается не найденной, работа по установлению ее личности ведется и сейчас.

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