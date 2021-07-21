В Коми мать, истязавшая своего ребенка в течение 10 месяцев, заплатит ему 80 тысяч рублей

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В Коми жительница Ухты была признана виновной в истязании собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Уточняется, что ребенок систематически в течение 10 месяцев терпел унижения, побои и издевательства со стороны матери. Рассмотрев все детали дела, суд пришел к выводу, что женщина виновна в инкриминируемом ей деянии и лишил ее родительских прав. Также осужденная обязана выплатить компенсацию своему ребенку.

- Суд пришёл к выводу о возможности взыскать сумму компенсации морального вреда в заявленном размере 80 тысяч рублей, - говорится в релизе.

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