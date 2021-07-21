За три дня воры похитили велосипеды у десяти жителей Коми

Фото: архив КП.

Лето в Коми - любимое время для воришек, крадущих беспечно оставленные без присмотра велосипеды. С начала тёплого сезона полиция зафиксировала ни один десяток краж двухколёсных лошадок. Подробности рассказывает МВД по Коми.

Буквально за три дня своих велосипедов лишились 10 жителей региона, география злодеяний широка: Сыктывкар, Воркута, Сосногорский, Сыктывдинский и Усть-Куломский районы. Радует, что в некоторых случаях железных конец удалось найти и вернуть хозяевам.

- Эжвинка сообщила полиции, что неизвестные похитили у нее велосипед «Novatrack», который стоит 6 000 рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Женщина буквально на минутку оставила свой транспорт непристёгнутым в подъезде своего дома. Другая жительница Эжвы точно так же лишилась велосипеда «Forward» стоимостью более 6 500 рублей и самоката. Еще одной жертвой воришек стала жительница Сосногорского района, бросившая «железного коня» марки «Rush hour» в своём подъезде. Её велосипед полиция нашла во дворе соседнего дома.

Как отмечают в региональном МВД, иногда воры крадут и защищённые антикражными устройствами велосипеды. Но оставленные на длительное время на улице. Два сыктывкарца обнаружили пропажу однажды утром, лишились велосипедов «Forward» стоимостью 25 000 рублей и «Stern» стоимостью 14 000 рублей, хотя просто припарковали железных конец на ночь у подъездов.

По указанным фактам проводятся проверки, возбуждены дела.

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