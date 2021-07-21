В Коми жители Микуня возмущены ездой мужчины, заехавшего на территорию мемориала

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В Микуне один из автомобилистов позволил себе заезжать на территорию мемориала «Фронт и тыл». Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел 19 июля около девяти вечера. Машина заехала на пешеходную территорию и в течение нескольких минут находилась возле мемориала, посвященного памяти горожан, отдавшим свои жизни в Великой Отечественной войне. Водитель подъехал к девушкам, которые сидели на скамейках, вышел с ними пообщаться, а затем выехал на улицу Советскую. Прохожие успели снять на видео, когда автомобиль уже выезжал с территории мемориала.

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