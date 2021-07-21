В Сыктывкаре на пожарном водоеме утонул 57-летний мужчина

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В сыктывкарском поселке Верхняя Максакова трагически погиб мужчина. Местный житель утонул в водоеме накануне, 20 июля, когда отдыхал в компании друзей. О трагедии «КП-Коми» рассказали очевидцы произошедшего.

Известно, что ЧП произошло на территории СНТ «Турист». По предварительным данным, погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Во время плавания он не рассчитал свои силы и ушел на дно.

На момент смерти ему было 57 лет.

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