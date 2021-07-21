В сыктывкарском гараже нелегально торговали баранами

Фото: "Авито"

В Сыктывкаре нелегально продавали баранов в одном из гаражей. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Баранами торговали в одном из гаражей, расположенных на улице Карла Маркса. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Стоит отметить, что во вторник, 20 июля, мусульмане отмечали религиозный праздник Курбан-байрам. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Один из обрядов в рамках празднования – жертвоприношение. Жертвой может быть баран, верблюд или корова.

Горожане встали на защиту продавцов животных, напоминая авторам жалобы о смысле данного праздника. К тому же, многие пристыдили заявителей за «донос».

- Преступление века! У них праздник. Курбан-байрам. Режут баранов, готовят кушанья и угощают неимущих. Стыдно должно быть, что исподтишка так заявление пишете, - комментирует новость Лев А.

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