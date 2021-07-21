В Сыктывкаре Renault сбил восьмилетнего ребенка

Фото: ОГИБДД Сыктывкара

Во вторник, 20 июля, в Сыктывкаре Renault Fluence сбил ребенка 2013 года рождения. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 18.05 на улице Морозова. Мужчина 1972 года рождения ехал за рулем Renault в сторону улицы Димитрова. Напротив дома №156 по улице Морозова иномарка сбила ребенка. Мальчик переезжал через дорогу на самокате.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб копчика и волосистой части головы, множественные ссадины и автотравму. Госпитализация ребенку не потребовалась. За год водителя трижды привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

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