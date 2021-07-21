В Удорском районе Коми прошелся смерч

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В Коми зарегистрировано редкое для республики природное явление. В Удорском районе был зафиксирован смерч. Об этом сообщает метеорологическая станция «Кослан».

Опасное явление прошлось по территории района 19 июля в шесть вечера. Метеорологи говорят, что смерч не характерен для местности Коми, так как республика расположена в высоких широтах, однако это не помешало атмосферному вихрю пройти по «классической схеме».

- Смерч сопровождался одновременно с грозой и ливневым дождем. Был зафиксирован после жары, в ложбине смещающегося по северу циклона, в зоне холодного атмосферного фронта, - заключили синоптики.

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