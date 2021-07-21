В Коми спасли 48-летнего рыбака, потерявшегося в плотном тумане

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В Коми нашли пропавшего в Интинском районе 48-летнего рыбака. Мужчина потерялся во время сильного тумана, сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу СПАС-Коми.

Известно, что мужчина уехал на рыбалку 19 июля рано утром и уже днем, в четвертом часу, решил возвращаться домой. Однако его ждал неприятный сюрприз: он застрял около устья реки Косью, так как у него закончился бензин, и выехать дальше он не смог. Вся ситуация осложнялась тем, что в этой местности не ловила сотовая связь и попросить помощи было не у кого.

Благо, к спасателям обратилась жена пропавшего. Она рассказала в службе спасения, что ее муж не вернулся домой. После долгих поисков среди густых лесов, а также в туманной местности, мужчина был обнаружен. Пропавший заночевал прямо на берегу реки у своей лодки.

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