Сыктывкарка потеряла 6 миллионов рублей на липовой бирже

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

В Сыктывкаре заместитель главного бухгалтера крупной фирмы потеряла более 6 миллионов рублей на липовой бирже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина решила купить акции известной компании. В сети она нашла сайт, где рекламировалась продажа акций, и оставила там заявку. Сыктывкарка установила на свой компьютер программу платформы, где создала личный кабинет. По рекомендации персонального помощника она внесла на счет 100 долларов, и эта сумма отобразилась в электронном кабинете. Консультант сообщил, что на эти деньги он купит акции, после чего на ее счет придут проценты.

Кроме того, с женщиной связался еще один представитель дружественной компании и предложил ей заемные деньги 10 тысяч долларов. Неизвестный предупредил, что через 11 дней она должна их вернуть. Когда подошло время возврата средств, «представитель партнера» пояснил, что счет женщины автоматически заморожен до того, как она не внесет туда положенные средства. Сыктывкарка взяла кредит на обозначенную сумму и внесла их через онлайн-операцию на счет личного кабинета платформы.

Женщине удалось вывести оттуда всего 100 долларов, а потом увидела, что на ее счете нет средств. Помощники убеждали, что якобы произошел обвал, нужно инвестировать новые суммы. Женщина еще дважды брала кредиты по 20 тысяч и 45 тысяч долларов. Все деньги она перечисляла на свой виртуальный счет, надеясь на колоссальную прибыль. Менеджеры обещали ей, что все под контролем, и скоро капитал возрастет.

В очередной раз увидев, что ее счет обнулился, бухгалтер решила почитать отзывы о платформе. Женщина увидела, что эта компания находится в черном списке у профессиональных брокеров. Горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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