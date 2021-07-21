Из школ Коми выпустили 551 медалиста

Фото: пресс-служба Министерства образования Коми

В 2020-2021 учебном году школы Коми выпустили 551 медалиста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования.

В Коми завершилась государственная итоговая аттестация. Сейчас у выпускников началось поступление в профессиональные образовательные организации. Преимущество перед остальными абитуриентами могут люди, получившие медали «За особые успехи в учении». За это в ряде вузов можно получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

В Коми в этом году 373 выпускника получили аттестат с отличием и медали «За особые успехи в учении», которые привычно называют «золотыми». Такой награды удостоились круглые отличники. Кроме того, еще 178 человек получили «серебряные» медали. В аттестатах таких людей не более двух «четверок».

Всего в Коми выпустили 551 медалиста. Это на 45 больше, чем годом ранее. Тогда в регионе вручили 365 «золотых» и 141 «серебряную» медаль. В этом году сыктывкарские выпускники получили 137 «золотых» и 66 «серебряных» медалей, а воркутинские – 46 и восемь соответственно. Замыкает тройку лидеров Печора. Там школьники получили 14 «золотых» и 11 «серебряных» медалей.

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