Жительница Коми заплатит 25 тысяч рублей за удар полицейскому в ногу

Жительница Вуктыла признана виновной в применении насилия к представителю власти Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 41-летнюю жительницу Вуктыла. Женщина обвинялась в применении насилия к представителю власти, сообщает пресс-служба СК по республике.

Судом установлено, что в апреле этого года осужденная вела себя крайне агрессивно у себя дома. Родственники женщины приняли решение вызвать участкового для дальнейшего разбирательства, однако злоумышленницу это не успокоило. Полицейского женщина встретила на эмоциях, не пускала в дом, а затем пнула его в ногу.

Позже медицинская экспертиза покажет, что в день инцидента горожанка была пьяна.

- В ходе расследования обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, - уточнили в СК.

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