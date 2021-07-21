Жительница Коми заплатит 25 тысяч рублей за удар полицейскому в ногу

Жительница Вуктыла признана виновной в применении насилия к представителю власти
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В Коми осудили 41-летнюю жительницу Вуктыла. Женщина обвинялась в применении насилия к представителю власти, сообщает пресс-служба СК по республике.
Судом установлено, что в апреле этого года осужденная вела себя крайне агрессивно у себя дома. Родственники женщины приняли решение вызвать участкового для дальнейшего разбирательства, однако злоумышленницу это не успокоило. Полицейского женщина встретила на эмоциях, не пускала в дом, а затем пнула его в ногу.
Позже медицинская экспертиза покажет, что в день инцидента горожанка была пьяна.
- В ходе расследования обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, - уточнили в СК.
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