На трассе в Коми жители села устроили «стихийное» кладбище

Фото: Администрация сельского поселения "Выльгорт"

На трассе «Вятка» вдоль дороги образуется «стихийное» кладбище. Жители села Выльгорт хоронят здесь близких, хотя мест для захоронений на данной территории не предусмотрено. Администрация сельского поселения обратилась к местным жителям с разъяснениям и просьбами не занимать территорию могилами.

- Уважаемые жители села Выльгорт! Кладбище вдоль Федеральной трассы закрыто для захоронений, кроме захоронений в «пределах семейных захоронений», - написано в сообщении.

В администрации пояснили, что очищенная территория предназначена для установки ограждений, а не для свежих могил, как мог кто-то подумать. Власти села убедительно просят соблюдать предписанные правила и не доводить ситуацию до того, что администрация будет применять меры к нарушителям.

- Не вынуждайте несогласованными действиями администрацию села идти на крайние меры, - обратились к жителям Выльгорта власти.

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