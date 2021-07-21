В шахте в Коми пострадал помощник главного инженера

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На шахте «Воргашорская» помощник главного инженера получил легкую травму. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Коми

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 24 апреля при установке крепи и осмотре забоя работнику упал на голову кусок породы. В результате пострадавший получил легкую травму. Этот несчастный случай расследовала комиссия АО «Воркутауголь». В итоге его квалифицировали как не связанный с производством.

Пострадавший с таким выводом не согласился и обратился в инспекцию труд. После этого было проведено дополнительное расследование. Причиной несчастного случая стало то, что работник выполнял работы, которые не входят в его обязанности. Уточняется, что он должен контролировать работ рабочими, а не крепить брус. Инспекция пришла к выводу, что этот случай связан с производством. Работодателю выдали предписание о необходимости составления, утверждения и направления всем заинтересованным лицам акта несчастного случая на производстве.

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