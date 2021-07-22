Жителей Коми предупредили о вое сирен

В трех городах Коми завоют сирены Фото: архив "КП"

В нескольких городах Коми завоют сирены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Так, неприятные звуки будут слышны в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Здесь продолжаются испытания системы оповещения населения.

Начнется проверка сирен 22 июля и продолжится до 23 июля. На протяжении этого отрезка системы оповещения будут включаться в течение всего дня.

Жителей городов просят отнестись к этому с пониманием и заранее приносят извинения за неудобства.

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