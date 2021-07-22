В Коми женщину сбило тросом для буксировки

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 21 июля, в Усть-Вымском районе женщину сбило тросом для буксировки автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около двух часов дня в Микуне. Женщина 1963 года рождения находилась за рулем ВАЗ-21101, который везли на буксире. Напротив дома №18 по улице Пионерской она съехала с дороги в кювет. При этом буксировочным тросом сбило женщину 1967 года рождения. Она ушла в попутном направлении. Пострадавшая попала в больницу с переломом тазобедренного сустава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре Renault сбил восьмилетнего ребенка (подробнее)