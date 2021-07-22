Глава Коми назвал причину задержек «скорой» и больших очередей в поликлиниках

Глава Коми прокомментировал информацию о задержке скорой помощи и аврале в поликлиниках Фото: архив "КП"

Долгий прием у врача и задержка «скорой помощи» на вызов к пациентам связаны с недостатком медицинского персонала и увеличения в период пандемии обращений от горожан. Об этом в своем видеообращении рассказал руководитель региона Владимир Уйба.

По его словам, данная тенденция была предсказуема, однако в республике сейчас катастрофически не хватает квалифицированных врачей и работников среднего медперсонала.

- Эта ситуация предсказуема. Мы подтянули все резервы, пригласили на работу персонал, который ушел на заслуженный отдых, пригласили волонтеров, медиков Минобороны. В амбулаториях сегодня обслуживают более 16 тысяч человек. Эти люди ежедневно обращаются к врачам, которые, конечно, не справляются, - пояснил Уйба.

Он отметил, что жители республики могут помочь врачам в данной ситуации соблюдением эпидемиологических мер. По его словам, сейчас в Коми многие пренебрегают правилами безопасности: не носят маски, игнорируют призывы вакцинироваться. Это, по мнению главы, ведет к еще большему заражению населения коронавирусом, а следовательно, увеличивает нагрузку на сферу здравоохранения.

- Сегодня идет вал заболевших, потому что мы не носим маски, заражаем и плохо защищаемся. А число врачей кратно увеличить мы не можем, - заключил руководитель республики.

Добавим, что сейчас в Коми складывается напряженная эпидобстановка. Каждый день Минздрав фиксирует более 270 новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на 21 июля, в Коми было зарегистрировано более 52 тысяч фактов инфицирования.

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