В Коми осудят 41-летнюю женщину, зарезавшую своего возлюбленного из ревности

Перед судом предстанет жительница Печоры по обвинению в убийстве сожителя Фото: архив "КП"

Любовный конфликт между жителями Печоры закончился трагически. Женщина в порыве ревности зарезала своего сожителя, сообщает пресс-служба СК по Коми.

Уточняется, что ссора между возлюбленным возник во время их застолья в одной из квартир по Печорскому проспекту. Причиной ссоры следователи называют ревность 41-летней женщины. Она на эмоциях взяла в руки нож и несколько раз вонзила его в грудь мужчины. От тяжелых травм и обильной кровопотери несчастный скончался до приезда медиков.

В ходе расследования женщина, которая уже была судима ранее, признала вину по предъявленному обвинению.

- Следователем собраны доказательства, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, - заключили в ведомстве.

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