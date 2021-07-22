Жителя Коми судили за то, что он не пошел служить в армию

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В Ижемском районе 23-летнего местного жителя признали виновным в уклонении от призыва на военную службу без законных оснований. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, фигурант был годен к военной службе. В прошлом год он получил повестку и расписался в ее получении. Молодой человек должен был явиться в военкомат, чтобы пройти медицинскую и призывную комиссию, однако не сделал этого. При этом он не объяснил причину своей неявки. Прав на освобождение или отсрочку от службы в армии у фигуранта не было. Суд оштрафовал жителя Коми на 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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