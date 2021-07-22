В Коми дочь избила родную мать кочергой и вылила на ее голову кипяток

К женщине применены принудительные меры медицинского характера Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 33-летнюю жительницу Сыктывдинского района. Женщину обвиняли в причинении легкого вреда здоровья своей матери, уточняет пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что осенью прошлого года женщина, будучи не в адекватном состоянии, два раза напала на свою мать. Первый инцидент произошел в октябре 2020 года. Тогда молодая женщина избила пенсионерку кочергой. Второй инцидент повторился совсем скоро - в ноябре. Осужденная вылила на голову матери кипяток, а затем начала угрожать убить ее сожителя.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза выявила у женщины психические отклонения. Было принято решение освободить ее от уголовного наказания и принудить ее к лечению в медучреждении стационарного типа.

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