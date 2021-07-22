В Коми насекомое-вредитель угрожает хвойным лесам на юге республики

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Юг Коми атакован насекомым-вредителем - сибирским непарным шелкопрядом. Об этом сообщил инспектор фитосанитарного надзора РК и Мурманской области Максим Охотников телекомпании «Коми гор». По его словам, в опасности сейчас находятся леса в Прилузском и Койгородском районах.

Гусеницы шелкопряда поедают крону деревьев, из-за чего растение усыхает, а затем и вовсе погибает. Действия вредных бабочек сравнивают с налетом саранчи - после них так же остается пустота. К тому же, шелкопряд очень плодовитый: одна бабочка откладывает до 500 яиц.

Для предотвращения уничтожения лесов специалисты установили 650 феромонных ловушек. Это поможет экспертам оценить масштабы распространения шелкопряда и выбрать тактику дальнейших действий.

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