Сыктывкарка выпила с малознакомыми людьми, и у нее украли украшения

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В Сыктывкаре у местной жительницы 1988 года рождения украли кольцо и золотую цепочку общей стоимостью около 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Горожанка познакомилась на улице с девушкой, и та пригласила ее провести вечер с двумя молодыми людьми. Новые знакомые купили алкоголь и пришли в гости к одному из них. Они выпивали всю ночь, а утром сыктывкарка обнаружила, что у нее с шеи пропала золотая цепочка. Ни молодые люди, ни новая знакомая не могли пояснить, куда могло пропасть украшение. Горожанка уже решила, что потеряла его ранее, но потом поняла, что пропала еще и кольцо, которое было на руке. Женщина вызвала полицию.

Правоохранители выяснили, что украшения украла ее новая знакомая. Злоумышленница сняла цепочку и кольцо со спящей горожанки. Поняв, что сыктывкарка вызвала полицию, она выбросила цепь и кольцо в ближайшем дворе. Выяснилось, что фигурантка ранее сидела за кражи и недавно освободилась из тюрьмы. Возбуждено уголовное дело.

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