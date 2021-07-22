В Коми призывали не допустить участия подростков в политических акциях на осенних выборах

Владимир Уйба призвал не допустить дестабилизации обстановки в дни сентябрьских выборов Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба призвал надзорные органы не допустить нарушения прав граждан на предстоящих осенних выборах. Напомним, с 19 по 19 сентября жители республики будут голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы России восьмого созыва.

- Жители республики должны реализовать свое законное право в спокойной обстановке, без давления принять свое решение и его волеизъявить, - сказал руководитель региона на расширенном заседании коллегии республиканской прокуратуры.

Также во время совещания было принято решение не допустить участия несовершеннолетних в каких-либо политических акциях и провокациях. В частности, с таким заявлением выступил региональный прокурор Николай Егоров.

- К сожалению, имело место быть в начале этого года вовлечения в противоправные действия несовершеннолетних. Этого допустить нельзя, - резюмировал он.

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