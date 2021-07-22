В Коми 30% вызовов санавиации приходится на больных коронавирусом

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Санавиация в Коми провела 230 вылетов и эвакуировала 343 человека, в 30% это были пациенты с подозрением на коронавирус или уже подтвержденным заболеванием. Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.

В апреле-мае наблюдалось незначительное увеличение количества вызовов санавиации. Это было связано с периодом паводков в труднодоступных или не имеющих транспортное сообщение населенных пунктах. Они в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском, Печорском, Удорском, Вуктыльском и Троицко-Печорском районе. В июне-июле санавиация проводилась 33-35 медицинских эвакуаций в месяц.

Большинство вылетов проводится в Ухту и в Сыктывкар. Чаще всего на самолетах и вертолетах транспортируют пациентов с инсультом, инфарктом, острым коронарным синдромом, аневризмами различной локализации. Приоритетной категорией также являются беременные женщины с угрозой прерывания или в срочных родах и дети.

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