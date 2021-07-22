В Сыктывкаре следователи заинтересовались молодыми людьми, пившими кофе у Вечного огня

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Следователи заинтересовались тремя молодыми людьми, пившими кофе у Вечного огня. Об этом говорится на сайте ведомства. Уточняется, что сотрудники СК проводят проверку по данному сообщению.

- В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать установленным фактам правовую оценку, - говорится в релизе.

Напомним, два парня и девушка сидели на постаменте Вечного огня, когда к ним подошли гражданские активисты и попросили уйти, аргументируя это тем, что молодые люди оскверняют память ветеранов. Юные сыктывкарцы с такой позицией не согласились и заявили, что ничего противозаконного они не делают.

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