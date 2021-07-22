В Коми осудили 50-летнего педофила, надругавшегося над 9-летней девочкой

К длительному лишению свободы приговорен житель Удорского района за растление девочки Фото: Архив "КП"

В Коми внесен приговор 50-летнему жителю Удорского района, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.

Судом и следствием установлено, что мужчина надругался над 9-летней дочерью своей знакомой. Девочка. в силу своего возраста, не понимала, что делает с ней взрослый. К тому же, осужденный вел с ребенком интимную переписку и присылал ей фото порнографического характера. В ответ он просил девочку об обнаженных фото, что ребенок и делал.

- Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей, - уточнили в СК.

Кроме того, с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

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