График движения московских поездов в Воркуту восстановили

Фото: архив КП

График движения московских поездов в Воркуту восстановлен в прежнем объеме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации заполярного города.

Поезда №41/42 и №375/376 продолжат курсировать ежедневно, без изменений. Билеты, купленные на эти поезда ранее, действительны. Более подробную информацию можно получить по телефону единой информационно-справочной службы 8 800 775 00 00.

Изменения в расписании движения поездов Воркута-Москва и Москва-Воркута вызвали негативный резонанс среди жителей Заполярья. Им пришлось в экстренном порядке менять не только билеты на снятые с расписания поезда, но и свои рабочие и отпускные планы.

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На сайте РЖД уже доступны билеты (подробнее)