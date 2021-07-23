В Коми на трассе насмерть разбился 41-летний мотоциклист «Yamaha»

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми погиб 41-летний мотоциклист. Мужчина разбился насмерть на трассе «Эжва-Сыктывкар».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, трагедия произошла поздно вечером 22 июля на 14 км дороги Сыктывкар-Эжва. Мотоциклист въехал в легковушку под управлением 42-летнего жителя Коми. Удар был такой силы, что водитель байка отлетел на несколько метров.

Уточняется, что от полученных травм мужчина скончался до приезда «скорой». По данному факту начато разбирательство. Полиции предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к гибели мотоциклиста.

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