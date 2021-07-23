Мошенники украли у сыктывкарки 25 тысяч рублей

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Мошенники украли у 60-летней жительницы Сыктывкара более 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В социальной сети «ВКонтакте» сыктывкарке пришло сообщение от знакомой. Та написала, что известный банк в честь своего 178-го день рождения всем пенсионерам и клиентам делает выплаты. Для зачисления денег знакомая попросила назвать персональные данные банковской карты и пароль. Сыктывкарка передала информацию, после чего лишилась более 25 тысяч. Оказалось, что страницу приятельницы в социальной сети взломали. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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