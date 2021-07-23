Из-за нарушений в больнице в Коми отключили газ

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В Ухтинской городской больнице №1 приостановили эксплуатацию сети газопотребления. Об этом сообщили в пресс-службе Печорского управления Ростехнадзора.

Сотрудники ведомства провели проверку сети. Работники Ростехнадзора обнаружили нарушения требований промышленной безопасности. Выяснилось, что нет приказа о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта. Кроме того, не была проведена периодическая аттестация главного врача. В Ростехнадзоре добавили, что здание мини-крематория эксплуатируется в аварийном состоянии. Сотрудники ведомства выявили и другие нарушения.

Дальнейшая эксплуатация объекта без устранения выявленных нарушений создает угрозу жизни и здоровью людей, причинение существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, говорится в сообщении.

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