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Общество23 июля 2021 12:29

Из-за нарушений в больнице в Коми отключили газ

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Ухтинской городской больнице №1 приостановили эксплуатацию сети газопотребления. Об этом сообщили в пресс-службе Печорского управления Ростехнадзора.

Сотрудники ведомства провели проверку сети. Работники Ростехнадзора обнаружили нарушения требований промышленной безопасности. Выяснилось, что нет приказа о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта. Кроме того, не была проведена периодическая аттестация главного врача. В Ростехнадзоре добавили, что здание мини-крематория эксплуатируется в аварийном состоянии. Сотрудники ведомства выявили и другие нарушения.

Дальнейшая эксплуатация объекта без устранения выявленных нарушений создает угрозу жизни и здоровью людей, причинение существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, говорится в сообщении.

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