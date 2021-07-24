В Сыктывкаре задержали мужчину, который матерился в церкви

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который матерился в религиозном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вневедомственная охрана получила сообщение о том, что в одном из религиозных учреждений сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что в здание зашел мужчина и начал громко кричать. Кроме того, нарушитель нецензурно выражался. На замечания он никак не реагировал, и священнослужитель нажал тревожную кнопку. Мужчину 1974 года рождения доставили в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

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