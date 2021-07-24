В Коми назначили нового вице-премьера

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности

Заместителем председателя правительства Коми стала Эльмира Ахмеева. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Распоряжение о назначении Ахмеевой на эту должность подписал глава Коми Владимир Уйба. Согласно документу, чиновница заняла не только пост вице-премьера, но и возглавила региональное Министерство экономического развития и промышленности. В распоряжении также подчеркивается, что оно вступает в силу со дня подписания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми назначили и.о. постоянного представителя республики

Указ подписал Владимир Уйба (подробнее)