За сутки в Сыктывкаре 105 человек заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 24 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 105 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 137 человек, а за все время – 46 938. За последние сутки заразились 279 человек, а за весь период пандемии – 53 224.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 105 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 55 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 4740 человек. За последние сутки снято с учета сняли 524 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались 11 человек, а за весь период пандемии – 1154.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Коми скончались 11 больных коронавирусом

В регионе 279 новых заболевших (подробнее)