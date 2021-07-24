Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В сыктывкарском парке «Строитель» открылась новая игровая площадка для детей от семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Площадку обустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Площадь игровой зоны превысила 400 квадратных метров, в том числе 360 квадратных метров бесшовного резинового покрытия. Игровой комплекс представляет собой стильную горку в виде башни с трубой для спуска, куполом с «паутиной» для лазания и качелями. На площадке также смонтировали освещение, скамейки и урны. В администрации призвали жителей беречь новое игровое оборудование.

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